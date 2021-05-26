عضو بالشيوخ يشيد بسحب الحكومة لـ قانون الثانوية العامة الجديد

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، إنّ قرار الحكومة بسحب مشروع التعليم لإعادة دراسته مرة أخرى بعد أن رفضه مجلس الشيوخ قرار يدل على العلاقة التكاملية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

وأضاف «القط»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه حينما رفض مجلس الشيوخ القانون كان له أسبابه ودوافعه التى وضعتها لجنة التعليم بالمجلس، وكلها كانت أسباب علمية تواكب الحالة المصرية وما فعلته الحكومة هو استجابة منها لرأي الخبراء، وهذا أمر يستحق الإشادة.

وسحبت الحكومة مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، وبناء عليه:

1- استمرار العمل بنظام الثانوية العامة الحالي بأن يكون الصف الثالث الثانوي هو فقط الذي يُحاسب الطالب على درجاته عند دخول الجامعة.

2- لن يتم تقسيم شهادة الثانوية على ثلاث سنوات كما كان ينص القانون.

3- سوف تستمر امتحانات الثانوية العامة موحدة، وليس بنماذج مختلفة.

4- سوف يستمر الصف الأول الثانوي تجريبيا لا يضاف للمجموع والثاني الثانوي تجريبيا لا يضاف للمجموع.

5- لن يطبق نظام التحسين في الثانوية العامة مقابل دفع مبالغ مالية أو غير مالية.