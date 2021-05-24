نائبة «التنسيقية» تؤدي القسم أمام البرلمان الأفريقي

أدت هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القسم أمام البرلمان الأفريقي اليوم، لتصبح عضوة فيه حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الأفريقي، الذي خصصت له تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا سياسيا يعقد غد الثلاثاء بمقرها، وتناقش فيه التطور الذي طرأ على علاقة مصر بدول القارة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم.