السيسي وقرينته يتابعان الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

وجَّه الإعلامي رامي رضوان شكره إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، على متابعتهما للحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، أم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

وأضاف «رضوان»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أنه يوجِّه شكره لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أيضا على حرصها الاطمئنان على حالة «حماته».

وانتقد الإعلامي بعض المواقع الصحفية، التي نشرت أن أم زوجته وضعت مؤخرا على جهاز تنفس صناعي، خاصة أن ذلك يأتي بعدما شرح حالة الفنانة القديرة خلال حلقة اليوم من البرنامج.

وانتقد ما حدث قبل ذلك حينما نشر أحد المواقع شائعة بوفاة الفنان الراحل سمير غانم عندما كان حيا، موضحا أن هذه أمور لا تصح، متابعا: «ملعون السبق الصحفي على حساب عدم مراعاة المشاعر الإنسانية للأقرباء كل من ينشر بحقه شائعة غير صحيحة ولا دقيقة، وخاصة الشائعات الخاصة بالوفاة».

وكان قد كشف الإعلامي رامي رضوان عن آخر التطورات الصحية لحالة الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفناة دنيا سمير غانم، خلال نفس الحلقة، موضحا أن مسحة تحليل كورونا التي خضعت لها منذ أيام أثبتت سلبية إصابتها بهذا الفيروس، موضحا في الوقت ذاته أنها قد تعافت وتحسنت حالتها الصحية بذلك، مشيرا إلى أنها تمر حاليا بمرحلة صعبة للغاية، تعاني فيها من أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، واصفا تلك الأعراض بالصعبة والشديدة التي قد تكون أشد من أعراض الإصابة بكورونا نفسها.