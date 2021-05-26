محافظة المنيا تختتم عرض «ولاد البلد» بمشاركة أسر الشهداء والمصابين

اختتمت محافظة المنيا، العرض المسرحي «ولاد البلد»، بمسرح ديوان عام المحافظة، حيث شهد ختام العرض حضور عدد من أسر شهداء ومصابي محافظة المنيا، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة المنيا والمجلس القومي لأسر الشهداء بهدف تقديم برنامج ترفيهي وتثقيفي لأسر الشهداء والمصابين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لأسر الشهداء، وذلك للمساهمة في تنظيم العديد من المجالات الترفيهية والتثقيفية، ونشر الوعي الثقافي وتعظيم دور الفن وخاصة المسرح كأحد وسائل القوى الناعمة لنشر الثقافة.

واكد المحافظ، على أهمية الفن، وبخاصة المسرح، والفكر التنويري، ولتنمية الوعي لدى الشباب والمساهمة في توضيح الحقائق، مؤكدا أهمية الفنون بأنواعها في ترسيخ الوعي، والثقافة والمعرفة لدى المواطنين وبخاصة النشء، لتنشئة جيل جديد قادر على محاربة التطرف الفكري بكل أشكاله، ومواجهة الإرهاب الأسود، مشيراً إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل، لخطة وزارة الثقافة لمكافحة الفكر المتطرف.

وتناول العرض المسرحي، العديد من القضايا المهمة منها تضحيات الجيش والشرطة على الحدود وداخل الوطن والهجرة غير الشرعية، في قالب كوميدي ساخر، العرض من بطولة نخبة من الفنانين الشباب، ومن إخراج الفنان محمد الشرقاوي.

وكان محافظ المنيا، شدد على ضرورة تضافر كل الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات، لدراسة الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية، مؤكدا أن المسؤولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات.