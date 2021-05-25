«تعليم المنيا» تبحث استعدادات امتحانات الإعدادية والدبلومات

عقد محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، اجتماعاً موسعاً مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المهندس محمد فؤاد الرشيدي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة المديرية لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمقار اللجان، والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تجهيز 526 لجنة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى تجهيز 197 لجنة لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت القادم، الموافق 5 يونيو، وتستمر حتى الخميس الموافق 17 يونيو، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 19 يونيو، وتستمر حتى الخميس الأول من يوليو.

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بأن عدد الطلاب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان لا يتجاوز 14 طالباً، وذلك وفق قرارات مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم بهذا الشأن، وللحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وأكد «الرشيدي» أنه تم حصر أسماء المعلمين و الإداريين العاملين في التعليم الثانوي العام والفني وأعضاء الكنترول بالتعليم الفني والعام، للتطعيم ضد فيروس كورونا كمرحلة أولى.

كما وجه محافظ المنيا الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، بضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإتمام تطعيم مراقبي الامتحانات، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة.