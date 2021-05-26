«سيارة محملة بالأطفال».. تفاصيل مصرع 2 وإصابة 21 بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن في المنيا القبض على مقاول أنفار جمع عددا من الأطفال جميعهم من قريتي قصر هور وإبشادات التابعتين لمركز ملوي، للعمل داخل مزرعة، وأثناء عودتهم تعرضوا لحادث انقلاب سيارة ربع نقل.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحادث أسفر عن وفاة طفلين، وإصابة 21 آخرين، ما زالوا يتلقون العلاج، وحالاتهم مستقرة حيث تنوعت إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

واطمأن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الحالة العامة للمصابين ومدى احتياجهم لأي نوع من الدعم، مقدماً خالص تعازيه لأسر المتوفين، معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسؤولين بضرورة توفير كل العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.

ووجه المحافظ بإبلاغ لجنة حماية الطفل لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق مع المسؤولين عن عمل الأطفال حديثي السن، كما كلف وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية نزلة بلنصورة، بمركز أبو قرقاص، ما أسفر عن وفاة طفلين، وإصابة 21 آخرين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لحالة المصابين، بمستشفى المنيا العام، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة، وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).