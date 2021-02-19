موظف يحاول قتل طالب وإصابة 4 أشخاص في مشاجرتين بسوهاج

أصيب طالب بطلق ناري في مشاجرة بينه وبين موظف بسبب خلاف علي قطعة أرض بالظهير الصحراوي في سوهاج، وجرى نقل المصاب للمستشفى الجامعي وضبط المتهم والسلاح المستخدم، كما أصيب ٤ أشخاص في مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز العسيرات.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد ورود من المستشفي المركزي بوصول «حسين.س. م»، 20 عامًا، طالب، يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز، وبالفحص وسؤال المجني عليه اتهم «بيومي.ا.ج»، 53 عامًا، موظف ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض بالظهير الصحراوي بذات الناحية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية مطموسة الأرقام و٥ طلقات من ذات العيار وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيقات مع المتهم.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة العسيرات يفيد وقوع مشاجرة ووجود مصابين بناحية أولاد حمزة دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين كل من «محمد. ع. ع»، 30 عامًا، محاسب، «مختار. ح. ع»، 40 عامًا، عامل، «طرف أول»، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان «نور الدين. م. ن»، 32 عامًا، و«عماد. ع. ع»، 31 عامًا، عامل، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقل الأول لمستشفي سوهاج الجامعى.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.