سرقة وتهديدات بالقتل.. أزمات واجهت إلهام شاهين خلال مشوارها الفني

أثار خبر تسلق لص إلى فيلا إلهام شاهين قلق محبيها، للاطمئنان على حالتها بعد مهاجمة اللص فيلتها، وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريح لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا في حالة جيدة، وبالفعل اقتحم لص فيلتي ولكني لم أسكن فيها وما حدث هو تسلق اللص لسور الفيلا وشعر أمن الفيلا به وبالفعل تحفظ عليه حتى تم القبض عليه ليحصل على جزائه».

ولم تكن واقعة السرقة أول أزمة واجهتها الفنانة إلهام شاهين في حياتها، فقد سبق وأن تم تهديدها بالقتل على فترات متباعدة.

إلهام شاهين مهددة بالقتل من «الإخوان»

عانت الفنانة إلهام شاهين وقت حكم الإخوان من التهديدات بالقتل، وأكدت ذلك في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنها كانت مستهدفة من جماعة الإخوان وقت توليهم الحكم، وتلقت بالفعل العديد من رسائل التهديد على هاتفها بسبب موقفها المُعادي لهم والذي كانت حريصة على إعلانه طول الوقت.

وأضافت إلهام أنها حرصت وقتها على الاحتفاظ بجميع رسائل التهديد على هاتفها والأرقام التي ترسل منها هذه التهديدات كنوع من الإدانة لهم.

مجنون إلهام شاهين

كما تعرضت إلهام شاهين في أواخر التسعينيات إلى تهديد آخر بالقتل، ولكن هذه المرة من معجب يحبها بجنون، وقد لجأ هذا الشخص إلى حيلة ماكرة، حيث تردد على مكتب شقيق إلهام شاهين وادعى أنه صديقها من أيام الدراسة ولم يستطع الوصول إليها، ولجأ إلى رسائل التهديدات على هاتفها إذا لم تتجاوب لمشاعره وتتزوجه، وقامت إلهام وشقيقها بتحرير محضر ضد هذا الشاب، ويتم خضوع الشاب إلى اختبارات نفسية للكشف عن قواه العقلية.