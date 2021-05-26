فيديو.. لحظة وصول الفنان شريف دسوقي لمستشفى دار الشفا بالقاهرة

وصل الفنان شريف دسوقي، منذ قليل، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لتلقي العلاج بعدما بترت قدمه ضمن مضاعفات الإصابة بالقدم السكري.

واطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي على صحة الفنان شريف دسوقي، وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا قالت فيه «تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري وسرعة توجيهاته لرعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية».

وأكملت النقابة في بيانها: «كما وجه الرئيس بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي تقديرا لدوره الفني وهو الأمر الذي يعكس اهتمام ورعاية الرئيس للشعب المصري وفناني مصر».

جدير بالذكر أن الفنان شريف دسوقي كان قد بترت ساقه فى الساعات الأولى من صباح أمس بسبب معاناته من جرح قديم تمدد بسبب مرض السكري.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت التكفل برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية، وهو القرار الذى لاقى ترحيباً كبيراً من نقابة المهن التمثيلية التي أصدر رئيسها الفنان أشرف زكي بياناً توجه خلاله بالشكر للشركة.

وقال بيان النقابة «تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية».