«استعدوا لخطر مثل كورونا».. 15 تصريحا لـ«الصحة العالمية» حول الأوبئة

أجرت الدكتورة مها طلعت، مستشارة بمنظمة الصحة العالمية، مداخلات هاتفية على الفضائيات، للحديث حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ومدى فعاليتها، والآثار الجانبية لها، وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات مستشارة منظمة الصحة العالمية في عدة نقاط:-

- 4 حالات فقط من الحاصلين على لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا، من بين مليون حالة تحدث لهم جلطات وهي حالات نادرة جدا.

- الآثار الجانبية للقاحات عموما بسيطة جدا ونادرة ولا يوجد سبب علمي لتفضيل لقاح على الآخر.

- العالم يجب أن يستعد لأي خطر صحي قادم على غرار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعدما كشفت كورونا أزمة في الأنظمة الصحية وعندما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية كان يقصد الاستعداد والتأهب لأي خطر مقبل.

- التحور الهندي موجود وحدث في العديد من الدول منهم 4 دول عربية وما أدى لكثافته في الهند هو عدم الالتزام بالإجراءات بالتزامن مع أعياد ومناسبات وطنية.

- الوضع الوبائي في مصر ما زال يشهد ارتفاعا بسيطا في الحالات وهو ما يستلزم أخذ الاحتياطات ومادامت الحالات في زيادة فالحذر مطلوب.

- ناشدت الشعب المصري بالإقبال على اللقاحات.

- اللقاحات المتواجدة في مصر آمنة وفعالة وتم توفير كميات جيدة وكل اللقاحات تتعامل مع السلالات المتحورة ويجب زيادة حملات التوعية لمواجهة الشائعات حول اللقاح.

- تمت إجازة 5 لقاحات من جانب الصحة العالمية ويوجد لقاحات أخرى فعالة ولكنها لم تحصل على الإجازة من المنظمة .

- نسب الفاعلية متقاربة بصورة كبيرة بين أنواع اللقاحات مشددة على أن التعدد يأتي لاستيعاب كل الشعوب.

- اللقاح الصيني سينوفاك الذي سيتم تصنيعه في مصر أعلى في الفاعلية من لقاحات أخرى موجودة وحصل على إجازات وتقديرات جيدة في العديد من الأبحاث وخطوة تصنيعه في مصر جيدة.

- الأبحاث ليست كافية حول منح جرعة ثالثة من اللقاحات وهناك تجارب في أمريكا ولكن لم يتم الحصول على الموافقات النهائية.

- الحديث عن الفطر الأسود أو الأبيض أخذ أكثر من حجمه وهي موجودة في البيئات غير النظيفة وتنتقل بالتلامس أو الجروح ولكنها انتهازية.

- الفطر الأسود يهاجم الإنسان حال ضعف المناعة ولذلك ارتبطت بكورونا والحصول على المضادات الحيوية والكورتيزون.

- الحصول عليهم لفترة طويلة يؤدي للإصابة بالفطر الأسود ولكن لا داعي للخوف والرعب لأنها لا تنتقل من شخص لشخص.

- نصحت بعدم تناول أدوية غير ضرورية لأنها تضعف الجهاز المناعي مؤكدة أن المضادات الحيوية ليست فعالة في علاج كورونا .