كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوات تفعيل تطبيق تنويهات على التابلت لطلاب الثانوية العامة 2021، موضحة أن الطلاب سيتسلموا أكواد المرور الخاصة بالامتحانات التجريبية لشهر مايو الجاري، لافتة إلى أنه سيتم عقد الامتحانات التجريبية وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة إتاحة فرصة ونوعا من الهدوء لإتمام المهام المطلوبة منها، مؤكدة أنه سيتم عقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات تفعيل تطبيق تنويهات على التابلت لطلاب الثانوية العامة 2021:

لتفعيل تطبيق تنويهات يجب تحميل التطبيق من خلال مجموعة من الخطوات الآتية:

1- توصيل جهاز التابلت بالإنترنت حتى يتم تحميل التطبيق تلقائيا وفي حالة عدم تحميله يتم فتح تطبيق Knox manage والضغط على «3 شرط بأعلى اليسار»، ثم الضغط على Application Store وستظهر أيقونة تحمل اسم تنويهات، ثم يقوم الطالب بالضغط على Download حتى يتم تثبيته على سطح التابلت.

2- للتسجيل على تطبيق تنويهات يجب الضغط على سجل البيانات من التطبيق وكتابة الرقم القومى الخاص بالطالب والكود الخاص به باللغة الإنجليزية.

3- يقوم الطالب بالضغط على كلمه بحث حتى تظهر له بيانات الطالب أو المعلم كاملة.

5- في حالة وجود أي خطأ في تسجيل البيانات سواء في رقم الهاتف المحمول أو العنوان أو اسم المدرسة التي يؤدي فيها الطالب الامتحان التجريبي يمكن تصحيحه قبل الضغط على كلمة نعم.

6- أخيرا ستظهر رسالة للطالب بأنه تم تسجيل بياناته بنجاح.

7- في أعلى صفحة التطبيق توجد علامة تشبه الجرس في حالة فتحها ستظهر للطالب إشعارات خاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

8- في الجانب الأيمن توجد صورة بروفايل يقوم الطالب بالضغط عليها في حالة رغبته في تعديل أي بيانات خاطئة خاصة به.