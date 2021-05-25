وزير التعليم عن تهكير التابلت: لدينا جيش من المهندسين وأجهزة الدولة

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعليق أحد أولياء الأمور أن هناك مجموعات من الصفحات تستطيع تهكير جهاز التابلت، والسماح لبعض الطلاب بدخول كليات الهندسة والطب، قائلاً: «يا جماعة نحن نعلم كل هذا، ولدينا جيش من المهندسين ومعنا أجهزة الدولة كلها».

وأكد شوقي في تصريحات له على جروب «أولياء أمور مصر الأباء» عبر تطبيق «واتس آب»، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاطمئنان، وإتاحة نوع من الهدوء للوزارة حتى تتمكن من الاستعداد الجديد لعقد الامتحانات النهائية.

التعليم تحسم مصير القصة والتعبير في نظام الأسئلة الجديد

وكشف وزير التربية والتعليم، عن أنه بالنسبة للتساؤلات الخاصة «بالقصة والتعبير» في ضوء أن الامتحانات تعتمد على أسئلة «اختيار من متعدد»، قال: «إن القصة مقررة كفن أدبي يدرسها الطالب، والامتحان سوف يكون نص أدبيا مماثلا نقيس من خلاله مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد».,

وأوضح طارق شوقي أنه فيما يتعلق بالتعبير فقد وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الأسئلة في امتحان اللغة العربية كي تلائم طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد، ونظرا لأنها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، ولكن الحقيقة انها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير، قائلًا: «وبالتالي نستنتج من هذا أن القصة والتعبير لم يتم إلغائهم كما يشيع البعض وإنما قمنا بوضع أسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما متلائمة مع نوعية الأسئلة المستخدمة».

ووجه نصحيته للطلاب، باعادة النظر في الامتحان وإجاباته عند نشرها يوم الأحد المقبل؛ للتعرف على هذه النوعية من الأسئلة.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، أكد أن الامتحانات النهائية ستعقد في لجان مجهزة ومؤمنة جيداً في المدارس الحكومية فقط، موضحاً أنه لم يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية، لافتاً إلى أنه لا توجد أي علاقة بالمشكلات التقنية التي واجهت الطلاب في الامتحانات التجريبية بالامتحان النهائي، مشدداً على ضرورة عدم إسقاط هذه تجربة الامتحان التجريبي على الامتحانات النهائية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة اختبرت الشبكات في الامتحان التجريبي الأول والسحابة الإلكترونية في الامتحان التجريبي، حتى يتمكن طلاب الثانوية العامة من الاستفادة والتدريب على الأسئلة في الامتحان النهائي، مشيراً إلى أنه لن يسمح باستخدام أي الشبكات في الامتحانات النهائية لأسباب تأمينية وفنية.