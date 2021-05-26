«تاجر الطبلية أم الأعلاف».. ما السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار اللحوم؟

فتح الإعلامي يوسف الحسيني، ملف ارتفاع أسعار اللحوم، خلال الفترة الحالية، وذلك خلال برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، حيث استضاف كلًا من محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ومحمد مدبولي، عضو شعبة القصابين «الجزارين» بالغرفة التجارية، للحديث عن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار اللحوم.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية له عدة أسباب رئيسية، حيث أكد أن ارتفاع أسعار الأعلاف ليست سببًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار اللحوم، لكن هناك مجموعة مسيطرة على أسعار اللحوم في الأسواق ويجب التصدي لها، مطالبًا بعمل مقاطعة للحوم في فترة غلائها من أجل إجبار التجار على خفض الأسعار.

وأضاف «العسقلاني»، أن ارتفاع أسعار اللحوم مفاجئ للغاية، والمجرم في هذا الأمر تاجر الطبلية الذي يأخذ المواشي من المزارع ويبيع للجزار، موجهًا حديثه للتجار: «هنخلي المواشي بتاعتكم تقعد لبعد العيد، وتاكل فلوس بأعلاف، وزي ما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحاجة اللي تغلى قاطعوها، وحملة بلاها لحمة نجحت وأثرت بشكل قوي في الأسعار في السوق».

وكشف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك خططا لرفع أسعار اللحوم قبل موسم عيد الأضحى بنسبة تصل لـ 30%، وهذا غير مقبول، ونعتبرها محاولات للسطو على المشتري، مناشدًا المواطنين بتفعيل هاشتاج «بلاها لحمة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، أكد محمد مدبولي، عضو شعبة القصابين «الجزارين» بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار الأعلاف سبب في ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة في الأسواق المصرية، فسعر طن العلف زاد 4 آلاف جنيه بشكل غير مبرر، كما أن المزارع تبيع المواشي بأسعار مرتفع بناء على أسعار العلف.

وأردف أن الزيادة ثلثين وثلث في أسعار اللحوم المذبوحة، كما أن الدولة اتخذت قرارات مهمة منذ خمس سنوات بوقف ذبح العجول البتلو، وليس هناك اهتمام بالعلف من قبل الكثير من الجهات وهذه هي النقطة التي تسببت بشكل واضح في ارتفاع أسعار اللحوم، لافتا إلى أن سعر كيلو اللحم في الأسواق 140 جنيه متوسط، والعجل حي سعر الكيلو فيه يصل لـ 60 جنيها.