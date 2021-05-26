العسومي يشيد بجهود الإمارات في دعم الاستثمارات العربية

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدكتور أحمد آل سويدان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بجامعة الدول العربية، بحضور محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، في بيان صادر اليوم، عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك اقتصاديًا وإحداث قيمة مضافة كبيرة تنعكس على الشعوب العربية بالرخاء والنماء، مشيداً في الوقت ذاته ببصمات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاستثمارات العربية وترسيخها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس بالتبعية على الاستقرار السياسي للبلدان العربية.

من جهته، أشاد الدكتور أحمد آل سويدان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، بدور البرلمان العربي ونشاطه الملحوظ في ظل رئاسته الجديدة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك ودوره في تأطير وتقوية أواصر التعاون العربي المشترك في كل المجالات وفتح آفاق أرحب مع البرلمانات الإقليمية والدولية والتي تنعكس بالنفع العام على المنطقة العربية.

وأكّد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، أنَّ البرلمان العربي سيظل المظلة العربية الحاضنة للأشقاء التي يعول عليها كثيرًا في تعزيز العمل العربي المشترك على كل الأصعدة.