في 6 خطوات.. تعرف على إجراءات توصيل الكهرباء لـ«المنشآت السكنية»

يسعى عدد كبير من المواطنين المستفيدين من خدمة الكهرباء، بشكل غير قانونى إلى تقنين توصيل التيار الكهربائي للعقار أول الشقة السكنية التى يقيم فيها، حيث يبحثون عن معرفة الإجراءات القانونية لذلك حتى لا يتعرضوا للمخالفات أو تكبد مبالغ مالية كبيرة من نظام الممارسات عندما لا تتوافر عدادات كهربائية.

وتقدم «الوطن» في سطور أبرز إجراءات وخطوات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية وفقا لقانون الكهرباء.

ونشر تلك الخطوات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بنحو:

خطوات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

1- يتقدم المواطن لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات.

2- على المواطن تسديد مقابل المعاينة «50 جنيه» عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة.

3- تجرى الشركة المعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

4- بعد الخطوات السابقة، تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل كما توضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

5- فى حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وفي حال إثبات سرقة التيار يعرض هذا المنتفع لعقوبات أبرزها:

يطالب سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

- في حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.