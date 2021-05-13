افصليها أولا.. خطوات حماية الأجهزة عقب انقطاع التيار الكهربائي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات والإرشادات والخطوات التي يجب أن تتبعها ربه المنزل، للمحافظة على الأجهزة الكهربائية المنزلية، في حال انقطاع التيار الكهربائي فجأة.

خطوات المحافظة على الأجهزة حال انقطاع التيار

- افصلى كل الأجهزة التي كانت تعمل قبل انقطاع الكهرباء، فاندفاع التيار عند عودته قد يدمر الأجهزة؛ لأنه يكون بكمية أكبر من تلك التى صممت الأجهزة لتتحملها.

- اتركى باب الثلاجة والفريزر مغلقين حتى عودة الكهرباء، ليحتفظا بالبرودة لفترة أطول.

- غطي الفريزر ببطانية لتعزل الحرارة وتساعده على الاحتفاظ ببرودته لساعات أطول، في ظل اتقطاع الكهرباء، ثم أزيلي البطانية فور عودة التيار.

- حاولي استخدام اللاب توب ببطاريته، خاصة في الأوقات التي تعرفين فيها أن التيار ينقطع عادة، أو إذا كنت تعملين شيئاً تخافين من فقده.

- بالنسبة للطعام الذي تخشين فساده في أثناء انقطاع الكهرباء، ضعيه في مبرد أو إناء مملوء بالثلج.

- بشكل عام فإن الفريزر المملوء نصفه سيحفظ الطعام لمدة 24 ساعة، والمملوء بالكامل يحفظ الطعام لمدة 48 ساعة.

- اتركى لمبة واحدة مفتوحة حتى تعرفي عندما تعود الكهرباء.

- عندما يعود التيار اصبري عدة دقائق قبل تشغيل الأجهزة مرة أخرى، وبالنسبة للأجهزة الغالية هناك جهاز يمكنك شراؤه وتوصيله بها يمنع شحنة الكهرباء الزائدة لحماية الجهاز.

كيفيه ترشيد استهلاك الكهرباء

- افصلي التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية كالتليفزيون والميكروويف والغلاية الكهربائية، وغيرها، قبل الخروج من المنزل، وفي أوقات الخلود إلى النوم.

- اعتمدي على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة كالمصابيح الفلورسنت، بدلًا من اللمبات العادية في الإضاءة، حتى إن كانت أغلي ثمنًا، لكنها موفّرة على المدى البعيد.

- اعتمدي قدر الإمكان على ضوء الشمس الطبيعي في فترة النهار، وأغلقي الإضاءة والإنارة في الغرف غير المشغولة عند مغادرتها.

- لا تتركي السخان الكهربائي متصلًا بالمصدر الكهربائي حال عدم استخدامه فترات طويلة، كذلك عليكِ ضبط درجة الحرارة، كي لا تتجاوز 45 درجة مئوية على أقصى تقدير.

- افصلي الهاتف اللاسلكي والجوال والبطاريات فور اكتمال الشحن.