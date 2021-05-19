لو هتسكن في «كومباوند»: 5 خطوات مطلوبة لإدخال التيار الكهربائي

يتسأل عدد كبير من حاجزي الوحدات في التجمعات السكنية «كومباوند» بالمدن الجديدة عن المستندات والإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها ملاك الفيلات أو الوحدات السكنية داخل التجمعات عند تقدمهم بطلب لشركة توزيع الكهرباء التابعين لها لإدخال التيار الكهربائي للوحدات السكنية.

وتقدم «الوطن» ضمن خدمتها اليومية لقرائها الشروط والمستندات والإجراءات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربي للتجمعات السكنية.

شروط الحصول على الخدمة

- مالك الأرض أو وكيل أعمال.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

- صورة من أصل الرخصة.

- صورة التوكيل وصورة البطاقة.

- خطاب البنك أو تقديم إخطار التخصيص.

الخطوات التي يجب أن يتبعها المشترك

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- انتظار موعد المعاينة «يحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS».

- تقديم باقي المستندات ودفع المستحقات إن وجدت.

- استلام الخدمة يحدد عبر رسالة قصيرة «SMS».

كيفيه توصيل التيار للمشروعات الكبرى

وحددت الشركة القابضة للكهرباء القواعد الحاكمة لإجراءات طلب الحصول على خدمة توصيل التيار الكهربائي للمشروعات الكبيرة بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل التيار للمشروعات الكبرى

- شهادة من الحي أو الوحدة المحلية تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص مع الرسوم المعمارية.

- موافقة جهات الاختصاص بالوزارات والهيئات والشركات الحكومية وفقا لنشاط المشروع .

- وزارة الزراعة بالنسبة للمشروعات الزراعية والمقامة علي أرض زراعية.

- هيئة الاستثمار للمشروعات الاستثمارية.

- هيئة التصنيع للمشروعات الصناعية.

- وزارة الموارد المائية في إنشاء المشروعات المقامة على النيل.

- صورة البطاقة الضريبية أو قيام الشركة بإخطار مصلحة الضرائب بعد توقيع العقد «الأصل للاطلاع».

- صورة من الجريدة الرسمية المشهر بها عقد تأسيس المشروع «الأصل للاطلاع»

- ما يثبت سداد قيمة المقاسية.

- عقد توريد الطاقة الكهربائية.