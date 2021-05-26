الوسط الفني في يومين.. بتر ساق «سبعبع» وسرقة إلهام شاهين وحالة دلال عبدالعزيز

في أقل من يومين، تصدرت عدد من أخبار بعض نجوم الفن محركات البحث، وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجذبت الجهور والمتابعين لمعرفة كافة التفاصيل والاطمئنان عليهم.

محاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين

البداية من واقعة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين، حيث حاول شاب تسلق سور الفيلا الكائنة في المنصورية بكرداسة لسرقتها، ولكن تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبطه.

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات لـ «الوطن»، تفاصيل محاولة تسلق شاب الفيلا الخاصة بها، قائلة «مظبوط.. بس أنا مش ساكنة فيها حاليا، وأبلغني الحارس تليفونيا إنه مسك حرامي يتسلق الفيلا، وبالفعل تم تسليمه إلى قسم البوليس ليأخذ جزائه».

بيتر قدم الفنان شريف دسوقي

أدى تدهور الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، إلى إجراء عملية جراحية نتج عنها بتر ساقه بسبب معاناته من جرح قديم تمدد بسبب مرض السكري.

واطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي على صحة شريف دسوقي، وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا قالت فيه «تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري وسرعة توجيهاته لرعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية».

وجاء في البيان أيضا أن الرئيس وجه بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي، تقديرا لدوره الفني، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام ورعاية الرئيس للشعب المصري وفناني مصر.

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التكفل برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي، وأصدر الفنان أشرف ذكي بيانا من نقابة المهن التمثيلية توجه خلاله بالشكر للشركة.

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

أما فيما يخص الفنانة دلال عبدالعزيز، أعلن الإعلامي رامي رضوان آخر تفاصيل الحالة الصحية خلال تقديمه حلقة أمس من برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، موضحا أن آخر مسحتين تم إجرائها للكشف عن فيروس كورونا، جاءت نتيجتهما سلبية.

واستكمل حديثه، بأن ذلك لا يعني التعافي الكامل من الإصابة، وأنها متواجدة حتى الآن في الرعاية المركزة كونها تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونوه رامي إلى أن دلال عبدالعزيز في مرحلة صعبة وشديدة: «المسحة سلبية لأننا في أعراض ما بعد الإصابة بكورونا وهي مرحلة صعبة وشديدة وأشد من الإصابة بكورونا وملهاش علاج معين بيشفي، ولكنها مجموعة من العلاجات اللي بتساعد الجسم إنه يشفى»، مطالبا الجمهور بالدعاء لها للشفاء العاجل.