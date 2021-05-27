تعرف على خطوات تمكين الطلاب في السجون من أداء الامتحانات

مع انطلاق ماراثون الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة، يحرص الطلاب في السجون على أداء الامتحانات حتى لا يضيع عليهم العام الدراسي، وتوفر مصلحة السجون، لكل الطلبة لجانًا للامتحان وفق القانون، بعد استيفاء الإجراءات القانونية من النيابة العامة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

خطوات قانونية لتمكين الطلاب من الامتحانات في السجون

الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، يشرح الإجراءات التي يمر الطلاب من أجل إتمام أداء الامتحانات داخل السجون، وتلك الإجراءات كالتالي:

1- الطلاب المقيدة أسماؤهم في مصلحة السجون في مراحل التعليم الثانوي والجامعي، يتم تجميعهم في موسم الامتحان من كل السجون، وتعقد لجان امتحانات خاصة لهم في سجن ليمان طرة، بدون أي مجهود أو تعب منهم في التقديم، لأنهم سبق لهم الامتحان مرات سابقة داخل السجون.

2- الطلاب الذين يمتحنون لأول مرة داخل السجون بعد صدور أحكام ضدهم، سواء كانت أول درجة أو نهائية أو في انتظار الطعن، فعلى ذويهم أو محاميهم الحصول على إثبات القيد وجدول الامتحانات، وتقديمها مباشرة إلى مصلحة السجون، وهؤلاء هم الفئة الوحيدة الذين يقدمون بشكل مباشر لمصلحة السجون دون الحصول على موافقة من النيابة العامة أو المحاكم.

3- الطلاب المحبوسون احتياطيا على ذمة قضايا منظورة أمام نيابات عامة غير أمن الدولة، يذهبون بإثبات القيد وجدول الامتحانات للنيابة العامة المختصة، ويحصلون على تأشيرة تلك النيابة بالموافقة على حضور الامتحانات، ثم يذهبوا بها لمصلحة السجون لتقديمها لاستيفاء الإجراءات من قبل السجون.

4- الطلبة المحبوسون احتياطيا على ذمة نيابة أمن الدولة العليا، يذهبون وتتولى الموافقة عليها وإرسالها إلى مصلحة السجون.

5- المحبوسون احتياطيا على ذمة نيابة مختصة، يذهبون بإثبات القيد وجدول الامتحانات لمقر تلك النيابة العسكرية، ويحصلون على تأشيرة الموافقة منهم بدخول الامتحانات ثم الذهاب بها لمصلحة السجون لتقديمها هناك.

6- المحبوسون احتياطيا على ذمة محكمة جنايات أيا كانت هذه المحكمة في القاهرة أو في الجيزة بعد الحصول على إثبات القيد وجدول الامتحانات وكتابة طلب باسم رئيس محكمة استئناف القاهرة، يحتوى على طلب التمكين من حضور الامتحانات مع ذكر كل أرقام القضية الموجودة في قرار الإحالة، ثم الذهاب لتقديمهم في الدور الثاني في دار القضاء العالي، وهم يتولون إرسالها لمصلحة السجون.

7 - تتولى مصلحة السجون استيفاء إجراءات امتحانات الطلاب بعد مخاطبة التربية والتعليم أو التعليم العالي لإرسال الامتحان ومراقب بعد التأكد من عمل اللجان داخل السجون.