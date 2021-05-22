«الغردقة» تستعد لاستضافة مهرجان دولي للسباحة بمشاركة 1000 سباح

أعلن السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، الاستعداد لتجهيز مهرجان السباحة الدولي بمشاركة 1000 سباح من الأصحاء وذوي الهمم وفرق كرة الماء من مختلف دول العالم، في الحدث الرياضي الكبير بمنطقة سهل حشيش؛ لجذب وتنشيط السباحة الرياضية على شواطئ مدينة الغردقة.

وكشف المشرف والمنظم للحدث الرياضي، في تصريحات صحفية، اليوم، عن أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيتقدم سباق السباحة مع السباحين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن السباق سينفذ بدعم ورعاية وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، ومتابعة وزراة الشباب والرياضة الدكتور عمرو الحداد، والدكتور أحمد جمعة معاوني وزير الشباب.

ولفت شلبي إلى أن المهرجان سيقام خلال الفترة من 30 أكتوبر المقبل حتى 5 نوفمبر من العام الجاري، مؤكدًا تعاون بالمهرجان السباحة الأولمبية شيرويت حافظ، ويشرف على السلامة المائية الدكتور محمد سلامة خبير السلامة المائية والإسعافات الأولية، ويشرف على المهرجان مدير الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أحمد عبدالخالق.

وأوضح أن الأعداد الراغبة في المشاركة من مختلف دول العالم في تزايد مستمر وسيتعدى 1000 سباح لأول مرة في تاريخ السباحة بمصر والعالم، على الرغم من الظروف الخاصة بجائحة كورونا التي تجتاح العالم، لافتًا إلى أن تنظيم المهرجان يأتي في إطار الثقة بمصر، خاصة في نجاحها في تنظيم البطولات الرياضية.