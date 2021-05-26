محافظ أسيوط يلتقي مدير إدارة المواقف لمناقشة خطة تطويرها

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، صلاح عامر مدير إدارة المواقف بالمحافظة لبحث الموقف التنفيذي لخطة تطوير مواقف المحافظة وحل مشكلة الزحام ببعض المواقف أوقات الذروة وتسهيل حركة نقل الركاب من المواقف الإقليمية بنزلة عبداللاه والأزهر إلى المراكز المختلفة، وتنظيم حركة خطوط السير فضلًا عن تنفيذ خطة تطهير وتعقيم جميع مواقف المحافظة بالمراكز والأحياء والقرى والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية حفاظًا على صحة المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الموقف التنفيذي لخطة المحافظة لتطوير جميع مواقف السرفيس، ومواقف نقل الركاب على مستوى جميع المراكز لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم وتساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام ببعض المواقف، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف حملات التطهير والتعقيم لجميع المواقف والسيارات.

كما وجه محافظ أسيوط مدير إدارة المواقف بضرورة مراعاة تحقيق السيولة المرورية بالمواقف وتسهيل حركة نقل المواطنين من المدينة إلى المراكز والقرى المختلفة ومنع التزاحم في أوقات الذروة، لافتًا إلى أن مدينة أسيوط بها 3 مواقف رئيسية وهي موقف نزلة عبداللاه الذي يخدم قرى ومراكز جنوب المحافظة وموقف الأزهر لخدمة القرى والمراكز الشمالية وموقف المعلمين الجديد لخدمة المحافظات، وتم استحداث خطوط سير جديدة لسيارات سرفيس تعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل الوصول إلى هذه المواقف لتصبح مواقف السرفيس بالمحافظة أكثر تنظيمًا.