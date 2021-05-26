بين آلاف «أغضبني» ومئات «القلوب».. طلاب الإسكندرية والترقية: جدل مستمر

ترقية منتظرة يصحبها احتفال وإشادات واسعة بين الأصدقاء وصفحات التواصل الاجتماعي.. هذا ما كان يأمله الدكتور محمود مرسي، للاحتفال بترقيته مدرسًا بقسم الكيمياء في كلية العلوم جامعة الإسكندرية، بعد نشر التهنئة له عبر صفحة الكلية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لكن الأمر لم يأت على هواه، حيث تحول الأمر إلى حالة من الجدل بعد التفاعل مع المنشور بأكثر من 180 ألف حالة بصيغة «الغضب».

180 ألف حالة «غضب» في يوم ردا على ترقية أستاذ جامعي

في العاشرة والنصف من صباح أمس، نشرت صفحة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، منشورًا لتهنئة الدكتور محمود مرسي بترقيته مدرسًا بقسم الكيمياء، ليشن ضده عدد من الطلاب حملة بالتفاعل بصيغة «الغضب» على منشور التهنئة، حيث شهد قرابة 180 ألف حالة «غضب» خلال ساعات، أي قرابة 10 آلاف حالة لكل ساعة، وهو معدل كبير جدًا وغير اعتيادي على الصفحة.

وعقب ذلك، أغلقت إدارة الصفحة التعليقات على منشور التهنئة الذي تحول إلى حملة ضد الأستاذ الجامعي، لكن الطلاب لم يتوقفوا عن حملتهم بنشر التعليقات على سائر منشورات الصفحة، ما جعل التفاعل يزداد أكثر وأكثر مع المنشورات.

ورد أستاذ الكيمياء في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي على هذا التفاعل، بقوله إنه: «أنا لو باخد للطلبة غياب وأروحهم بدري وأتغاضى عن ريبورت المعمل.. واللي ييجي متأخر بعدها ساعة أدخله وأديله درجات زيه زي اللى واقف بيشتغل في المعمل وتعب کنت خدت مليون لاف».

التهنئة والقلوب.. ردود الفعل على ترقية أساتذة جامعيين لكلية العلوم

وبالتزامن مع ذلك، نشرت الصفحة الرسمية لجامعة الإسكندرية عبر «فيس بوك»، منشورًا عن ترقية الدكتورة هبة القاضي عميدًا للمعهد العالي للصحة العامة لمدة 3 أعوام، بقرار جمهوري، ليستقبلها الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، ليقدم لها التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهورى، متمنياً لها التوفيق في تولى إدارة المعهد، ومؤكدًا على تقديم كل الدعم والمساندة لها لنجاحها في أداء مهمتها.

وعلى خلاف المنشور السابق، لاقى هذا الخبر حوالي 268 إعجاب، بينهم 52 رمزًا لـ«الحب»، و2 لـ«الغضب»، فضلًا عن تعليقات التهنئة للدكتورة هبة القاضي، والدعاء لها بالنجاح في وظيفتها الجديدة.

وخلال الشهر الماضي، وتحديدًا في 21 أبريل 2021، نشرت إدارة كلية العلوم بالإسكندرية منشورًا عن ترقية الدكتور أحمد عطية إلى درجة أستاذ مساعد بقسم الفيزياء، وحصد تفاعلًا واسعًا وصل إلى أكثر من ألف إعجاب، بينهم 820 تفاعلًا بـ«القلوب».

وصاحبه باليوم ذاته، ترقية الدكتورة منى ركابي موسى، إلى درجة أستاذ مساعد بقسم الفيزياء، الذي لاقي تفاعل بـ430 إعجاب، بينهم 342 حالة بـ«القلوب»، ومصحوبًا بتعليقات الإشادة والتهنئة.

وقبل أيام، نشرت الصفحة لكلية العلوم، منشورا لتهنئة الدكتور علاء الدين رمضان مصطفى الأستاذ بقسم علوم البيئة، لتوليه منصب نائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، ليحصد 608 إعجابات، بينها 313 حالة بـ«القلوب»، وأيضًا التعليقات الودودة والتهاني.

113 ألف حالة غضب على قرار تعيين العميد الجديد لكلية العلوم في 2019

ولم تكن واقعة الغضب لقرار ترقية الأستاذ الجامعي بالإسكندرية هي الأولى، ففي سبتمبر 2019، تكرر الأمر نفسه بالكلية ذاتها، وهي كلية العلوم لجامعة الإسكندرية، وذلك بعد نشر قرار ترقية الدكتورة أماني عبدالحميد إسماعيل لتتولى منصب عميد كلية العلوم، والذي لاقي تفاعلا بـ113 ألف حالة «غضب».