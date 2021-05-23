نائب محافظ المنيا يتابع موقف شبكات الأكسجين داخل المستشفيات

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، اليوم الأحد، ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، لمتابعة الوضع الصحي، وكل التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.

أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، للاطئمنان على توافر الأكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي».

شملت جولة نائب المحافظ، مستشفى ديرمواس المركزي، ومستشفي عزل ملوي، وتفقد الأقسام المختلفة، واستمع إلى المرضى، كما اطمأن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات، وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، واستمع إلى شرح حول مدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين بأقسام المستشفيات، والأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات، واطمأن على توافر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، بالإضافة إلى توفير أسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ، مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.

وحرص نائب المحافظ خلال الجولة، التي شملت مستشفى ديرمواس وعزل ملوي، على إطلاع متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، على طبيعة العمل داخل المستشفيات والأقسام المختلفة ونظام العمل بها، وخطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.