نائب محافظ المنيا يتابع موقف شبكات الأكسجين داخل المستشفيات

نائب محافظ المنيا يتابع موقف شبكات الأكسجين داخل المستشفيات
كتب:
اسلام فهمي
08:35 م | الأحد 23 مايو 2021
جولة بمستشفيات المنيا
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، اليوم الأحد، ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، لمتابعة الوضع الصحي، وكل التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.
أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، للاطئمنان على توافر الأكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي».
شملت جولة نائب المحافظ، مستشفى ديرمواس المركزي، ومستشفي عزل ملوي، وتفقد الأقسام المختلفة، واستمع إلى المرضى، كما اطمأن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات، وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، واستمع إلى شرح حول مدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين بأقسام المستشفيات، والأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات، واطمأن على توافر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، بالإضافة إلى توفير أسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ، مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.
وحرص نائب المحافظ خلال الجولة، التي شملت مستشفى ديرمواس وعزل ملوي، على إطلاع متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، على طبيعة العمل داخل المستشفيات والأقسام المختلفة ونظام العمل بها، وخطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.