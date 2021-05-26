«الأرصاد» تكشف موعد بداية فصل الصيف (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، إنّ درجات الحرارة في الفترة الحالية حول المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أنّ الطقس معتدل خلال فترات الليل، خاصة مع وجود نشاط للرياح ليلا.

اقتربنا من نهاية فصل الربيع

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال لقائه ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «TeN»، أّننا اقتربنا من نهاية فصل الربيع وذلك يوم 21 يونيو المقبل، ويبدأ بعدها فصل الصيف.

نشهد تقلبات جوية الفترة المقبلة

وأوضح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، أنّ هناك تقلبات جوية الفترة المقبلة، وقد نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، ويفضل عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية ستكون كالآتي:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 18.

سيوة العظمى 34 والصغرى 16.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 20.

دمياط العظمى 28 والصغرى 19.

الإسماعيلية 35 والصغرى 18.

السويس العظمى 34 والصغرى 20.

العريش العظمى 30 والصغرى 19.

طابا العظمى 31 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 23.

شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 16.

الغردقة العظمى 35 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 20.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 21.

المنيا العظمى 36 والصغرى 20.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 21.