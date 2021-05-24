«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 32 (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميون حسام حداد وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم الاثنين.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مائلًا للحرارة في بعض الأحيان على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة العظمى 32 والصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 18.

مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 18.

سيوة العظمى 44 والصغرى 18.

بورسعيد العظمى 38 والصغرى 19.

دمياط العظمى 28 والصغرى 18.

الإسماعيلية 33 والصغرى 18.

السويس العظمى 33 والصغرى 18.

العريش العظمى 29 والصغرى 18.

طابا العظمى 30 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 25.

الغردقة العظمى 34 والصغرى 24.

الفيوم العظمى 33 والصغرى 20.

بني سويف العظمى 33 والصغرى 20.

المنيا العظمى 33 والصغرى 20.

أسيوط العظمى 33 والصغرى 21.

سوهاج العظمى 34 والصغرى 23.

قنا العظمى 34 والصغرى 23.

الأقصر العظمى 37 والصغرى 24.

أسوان العظمى 37 والصغرى 25.