عناوين ومواعيد العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا في مطروح

على الرغم من الإقبال الذي تشهده محافظة مطروح من المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا، إلا أن مديرية الصحة بمطروح تحركت على الفور وأنشأت 7 مراكز للتطعيم لجميع المواطنين الراغبين.

ووزعت المراكز داخل مدينة مرسى مطروح العاصمة وخارجها شرق وغرب مطروح، بالإضافة إلى الدفع بمراكز متنقلة، في المناطق البعيدة للوصول إلس المواطنين في القرى والنجوع.

مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا بمطروح

خصصت مديرية الصحة بمطروح مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا في مطروح، وتستعرض «الوطن» مواعيد العمل في مراكز التطعيم داخل وخارج مرسى مطروح بلقاح كورونا كالآتي:

- مركز تلقي لقاح كورونا ببنك الدم الرئيسي شرق مدينة مرسى مطروح من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الخامسة مساء.

- مركز القلب بجوار مستشفى مطروح العام، من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء.

- مركز تلقي اللقاح بمدينة النجيلة غرب مطروح، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

- مركز تلقي اللقاح بمدينة الحمام شرق مطروح، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء.

- جميع المراكز المتنقلة تبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة التاسعة مساء.

عناوين مراكز تلقي لقاح كورونا في مطروح

- مركز تلقي لقاح كورونا الرئيسي وعنوانه مركز قلب مطروح بمجمع المستفشيات بشارع إسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح.

- مركز تلقي لقاح كورونا ببنك الدم الرئيسي، ومكانه في منتصف شارع علم الروم شرق المدينة بجوار الإسعاف.

- مركز تلقي لقاح كورونا بمدينة النجيلة، ومقرة الوحدة الصحية بالنجيلة القبلية.

- مركز تلقي لقاح كورونا بمدينة الحمام، ومقرة مستشفى الحمام المركزي، وسط مدينة الحمام.

- ثلاث وحدات متنقلة لتلقي لقاح كورونا ليس لها مكان ثابت تنطلق من مديرية الصحة بمطروح يوميا، لإحدى المدن الثمانية بنطاق المحافظة للتطعيم، وهدفها توصيل اللقاح إلى جميع المواطنين من سكان المناطق النائية، والمجتمعات المحلية في صحراء مطروح.