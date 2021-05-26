أستاذ فيروسات: الإصابة بالفطريات ليست جديدة.. وكورونا سبب انتشارها

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، إن الإصابة بالفطريات ليست جديدة، إذ أنها موجودة في الطبيعة، خاصة في البيئات الموجود بها أسمدة وأتربة، وتنتقل بسهولة من خلال الهواء، وما حد من انتشارها خلال السنوات الماضية هو أن جهاز المناعة كان يعمل بكفاءة عالية.

وأضاف «الشبيني» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد: «انتشار الفطريات ناتج عن تأثير فيروس كورونا بصورة أساسية، فنتيجة للبروتوكولات العلاجية للفيروس وكثرة استخدام المضادات الحيوية وأدوية الكورتيزون تم إضعاف جهاز المناعة، ما أدى إلى استغلال الفطريات والبكتيريا هذه الفرصة لإحداث العدوى».

وأضاف «المضادات الحيوية هي أسوأ عدو للإنسان حاليًا، لأن سوء استخدامها تسبب في انتشار أوبئة كثيرة، وفي الدول الأوروبية يُمنع الحصول عليها إلا بروشتة طبيب، كما أن عدم استكمال الكورس يساعد على زيادة مقاومة المضادات الحيوية للميكروبات».

وتابع أستاذ الفيروسات بجامعة زويل: «الفطر عبارة عن كائنات تنتقل عبر الهواء بمنتهى السهولة، وقد تصل إلى الإنسان من مكان إلى مكان وتنمو إذا كان جهاز المناعة ضعيفًا، وغرض الفطر ليس إحداث العدوى بصورة أساسية بقدر احتياجه إلى النمو للحفاظ على البقاء، وبمجرد وصول تلك الجراثيم للجسم عن طريق الأنف والفم من خلال الاستنشاق تبدأ في النمو».

وأشار «الشبيني»، إلى أن الفطريات ينجم عنها ظهور أعراض تؤدي إلى ضعف تام في جسم الإنسان، وقد تؤدي إلى مضاعفات تتسبب في موت المصاب.