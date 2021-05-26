القبض على عصابة لتجارة الأعضاء البشرية بالمعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، لقيامهما بالاشتراك مع آخر «جارى ضبطه»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية، مُستغلين المجني عليهم ودفعهم لبيع أعضائهم مقابل مبالغ زهيدة، متخذين من منطقة المعصرة بالقاهرة مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وقيامهم بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية مقابل حصول الضحايا على مبالغ مالية، وتقديم جزء من المبلغ المالي المتفق عليه بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

وقد أمكن تحديد خمسة أشخاص من ضحايا التشكيل العصابي، وباستدعائهم ومناقشتهم أقروا بقيام عناصر التشكيل بالوساطة في بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية عقب إجرائهم فحوصات طبية وتوثيق الأوراق التي تفيد تبرعهم، وتوقيعهم على إيصالات أمانة كضمان لإتمام العمليات.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.