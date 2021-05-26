النائب أحمد عثمان: رؤية مصر 2030 جعلتها محط أنظار العالم

قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، إن رؤية مصر في 2030 جعلتها محط أنظار دول العالم في خلق فرص استثمارية ضخمة.

عثمان: مصر مستقرة داخليا وخارجيا

وأضاف خلال استقبال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة للسفير سيرجي تيرينتيف السفير البيلاروسي في مصر والوفد المرافق له أن مصر تتمتع باستقرار على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن السبب في قوة وحجم مصر مؤخرا هو إدارة الملفات الداخلية والخارجية تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان قد استقبل صباح اليوم بمقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية السيد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ونائبه المهندس أحمد عصام، سيرجي تيرينتيف السفير البيلاروسي في مصر والوفد المرافق له، بحضور النائب أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة من المناطق الصناعية والمنطقة الحرة الاستثمارية.

عثمان: التعاون بين مصر وليبيا روسيا سيخدم التجار والمستثمرين

وقال عثمان إن التعاون المثمر بين بيلاروسيا ومصر في الإسماعيلية سيخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، وخاصة التجار والمستثمرين والشركات من منتسبي الغرفة في الإسماعيلية، الذي ارتكز على العديد من المجالات خاصة في مجالات الصناعة والزراعة.

وطرح محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة فرص الاستثمار في المحافظة على السفير «سيرجي تيرينتيف» السفير البيلاروسي في مصر والوفد المرافق له في مصر.

محافظ الإسماعيلية يعرض الفرص الاستثمارية

وعرض محافظ الإسماعيلية خلال لقائه مع السفير بمكتبه بديوان المحافظة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية من خلال وجود ثلاث مناطق صناعية تشتمل على عدد كبير من مختلف الصناعات بجانب منطقة حرة ااستثمارية نشاطها الأساسي تصنيع الملابس الجاهزة.

وأشار المحافظ إلى مقومات الإسماعيلية الزراعية، مؤكدا على أنها تعد من أوائل المحافظات في مجال تصدير الحاصلات الزراعية خاصة المانجو والفراولة والفول السوداني.

وأكد اللواء شريف بشارة خلال عرضه على الطفرة التي شهدها المجال الطبي بالإسماعيلية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وما تبعها من تطوير في المجال الصحي بالمحافظة، مرحبا بالتعاون في مجال التعليم خاصة التعليم الفني.