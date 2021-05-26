الداودي يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة بالمحافظة، والمقدم أحمد علي ممثل الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، والمقدم محمود عبدالمجيد نائب المستشار العسكري، والعقيد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا، وعدد من رجال القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات المعنية بتنفيذ المبادرة.

تناول الاجتماع مناقشة خطة إخلاء منازل الأسر الأولى بالرعاية المزمع تطويرها ضمن سكن كريم حيث تستهدف المبادرة إعادة تأهيل 13363 منزلا في مراكز أبو تشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص من خلال إعادة تأهيل تلك المنازل على 4 مراحل، تستغرق كل منها ثلاثة شهور بحد أقصى.

كما تناول الاجتماع عرض للموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة، إضافة إلى مناقشة عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات مثل تخصيص قطع أراضي لإقامة محطات رفع صرف صحي، وكذا موافقة وزارة الموارد المائية والري لربط بعض محطات المعالجة الثلاثية على المصارف، كما وجه محافظ قنا الجهات المعنية بتذليل تلك التحديات في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي عقدتها المحافظة لاستيفاء كل الدراسات والبيانات الخاصة بالمشروعات، التي تم إدراجها في خطة التنفيذ لتطوير البنية التحتية لـ86 قرية موزعة على المراكز الخمسة بإجمالي استثمارات تخطت 14. 5 مليار جنيه.