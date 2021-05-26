محافظ الإسكندرية لسائقة ميكروباص: «أنتِ مثال رائع للشباب» (فيديو)

بوجه بشوش، وضحكة مليئة بالشقا، التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إحدى السيدات التي تعمل بمهنة سواقة الميكروباص لمساعدة أسرتها بميدان محطة مصر، وسط المدينة خلال جولته التفقدية لأعمال التطوير التي تتم في المحطة.

محافظ الإسكندرية: لسائقة ميكروباص أنت مثال للشباب

واستفسر محافظ الإسكندرية، منها عن وجود أي احتياجات لها لتلبيتها في الحال، وأكد لها أنه سيتم تكريمها بمبنى الديوان العام للمحافظة تشجيعا وتحفيزا لها، وأشاد المحافظ بحرص السيدة الفاضلة على العمل قائلا لها: «أنتِ مثال رائع لكل شاب وفتاة حابب ياكل عيش بالحلال.. وجميعنا فخورين بيكي».

وطلب منها التواصل معه في حال وجود أي شكوى لها أو طلب لا تتردد في التواجد بمحافظة الإسكندرية، من أجل تلبية كل احتياجتها وأكد أنها تعمل عمل شريف وأنها مثال رائع.

سائقة ميكروباص: أعمل لمساعدة أسرتي ومعايا شهادة جامعية

وأضافت السيدة التي تقود سيارة أجرة، أن لديها شهادة جامعية وهي خريجة كلية دراسات إسلامية جامعة الأزهر الشريف، ولديها أولاد صغار وتقوم بمساعدة أسرتها وزوجها مريض، لم تحظ بفرصة عمل بالشهادة الجامعية التي تملكها إلا أنها سعت للبحث عن مهنة تستطيع مساعدة أسرتها وأطفالها الصغار في العيش حياة كريمة وتعليمهم تعليم جامعي.

وأكدت أنها تدفع مصاريف المدرسة والدروس ومساعدة الأسرة في المعيشة، خاصة مع تعب زوجها، وأوضحت أنه لا أحد يضايقها خلال العمل في هذه المهنة بل يساعدها الجميع، وخاصة الركاب وأنها تتعامل مع الجميع بما يرضي الله.

وأوضحت أنها تعمل عملا شريفا وأنها فخورة بعملها في هذه المهنة، ولا يوجد شيء يدعو للخجل لأنها تساعد أسرتها الصغيرة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسكندرية، لتفقد أعمال إنشاء السوق الحضاري الجديد بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، وكذلك نسب ومعدلات الإنجاز بالمشروع والذي يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات، وجميع الأجهزة المعنية.