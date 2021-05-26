تحرير 5 آلاف محضر مخالفة إجراءات احترازية ومواعيد الغلق بأسيوط

أكّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء علي الزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية دون تهاون أو تقاعس تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأوضح أنَّ الجهاز التنفيذي للمحافظة يواصل شن حملات دورية ويومية لتنفيذ قرارات غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد لافتاً إلى متابعته المستمرة لمجهودات مسئولي كل القطاعات المشاركة وكافة مراكز وأحياء المحافظة في هذا الشأن ومدى تطبيقهم للقرارات المقررة والتكليفات.

وأوضح محافظ أسيوط، أنَّه تلقى تقريراً من إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة عن عدد المحاضر التي تم تحريرها منذ بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات والاجراءات الاحترازية المقررة حيث بلغت حتى اليوم 5304 محاضر.

وجدد محافظ أسيوط، مناشدته للمواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للإصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد و بموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

وأعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) إضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).