جولة في صفحة «علوم الإسكندرية»: 10 أساتذة اترقوا من غير ريأكت غضب واحد

بعد واقعة حصول منشور ترقية أستاذ جامعي بكلية العلوم على أكثر من 200 ألف «غضب» إضافة إلى التعليقات الغاضبة، حاولت «الوطن» معرفة إذا كان أي أستاذ جامعي آخر داخل كلية العلوم جامعة الإسكندرية، حصل على غضب أو تعليق غاضب في منشور التهنئة التي تنشره الكلية بشكل دائم لكل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس إلا أنه بالعودة لم يحصل على الغضب إلا الدكتور محمود مرسي.

وجمعت «الوطن» أكثر من 10 منشورات تهنئة للأساتذة والمعيدين بسبب الترقيات وكان من بينهم تهنئة لنائب رئيس الجامعة السابق لانتدابه لجامعة أخرى، ولم يحصل اى من منشور النهنئة على غضب واحد، كما حصد الدكتور محمود مرسي على 200 ألف غضب مرة واحدة.

أساتذة بعلوم الإسكندرية حصلوا على علامات الحب والفرحة على منشور الترقية

والأصعب في الأمر هو حصول بعض الأساتذة على علامة «الحب» وعلامة «الحضن»، حيث حظى منشور تهنئة بعض الأساتذة خاصة السيدات على تعبير الحب والفرحة من قبل الطلاب.

وتحرص الصفحة الرسمية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على تهنئة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الترقيات والحصول على درجة علمية أو بحث منشور ، أو تقديم العزاء أو نشر أخبار الكلية وقرارات الجامعة والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة.

رئيس جامعة الإسكندرية يرد على واقعة أستاذ علوم

كشف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، عن انعقاد لجنة الأخلاقيات برئاسة عميد كلية العلوم، اليوم الأربعاء، وذلك لتقصي الحقائق حول واقعة غضب طلاب كلية العلوم من الدكتور محمود مرسي، وذلك بعد واقعة الغضب والتعليقات الغاضبة التي حدثت إثر بوست التهنئة على الصفحة الرسمية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية للأستاذ الجامعي.

وقال قنصوة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن ما يحدث الآن هو تقصي الحقائق حول الواقعة والتأكد من التعليقات الغاضبة التي دونها طلاب علوم على البوست الذي نشر في الصفحة الرسمية للكلية والوقائع التي ذكرت ولم يتقدم بها أي شكاوى للجامعة أو الكلية، لافتا إلى أن تقصي الحقائق والسماع لكل الأطراف أولا حفاظا على الطلاب والتأكيد على أحقية الطلاب في أن يكون الأستاذ الجامعي قدوة يحتذى بها، إضافة إلى الحفاظ على مستقبل عضو هيئة تدريس في أول مشوار حياته العملية.

شاهد منشورات ترقية أساتذة علوم الإسكندرية