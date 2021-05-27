كيف يتسبب التدخين والملابس الضيقة في الإصابة بالفطر الأبيض؟.. طبيب يوضح

ناشد الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، المدخنين بالإقلاع عن التدخين، حيث إن التبغ بجميع أنواعه في السجائر والشيشة ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الفطر الأبيض، وهو أحد أكثر الفطريات خطورة في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن ارتداء الملابس الضيقة أيضًا ضمن أسباب الإصابة بالفطر الأبيض.

وأضاف «بدران» في حديثه مع «الوطن»، أن التدخين يرتبط بمجموعة متنوعة من التغييرات في تجويف الفم والحلق، كما يؤثر دخان السجائر على اللعاب والبكتيريا والفطريات في الفم، وهي من أكثر أنواع الفطريات الانتهازية شيوعًا في الإنسان.

استشاري الأمراض الصدرية: الشيشية بيئة مثالية لتكاثر الكائنات الحية

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية، أن كل أجزاء الشيشة خاصة الخرطوم والتجويف المائي الموجود بها، تعد بيئة مثالية لتكاثر الكائنات الحية الدقيقة، ما يجعل التدخين سببًا خطيرًا لزيادة وفيات فيروس «كوفيد 19»، وكذلك الفطريات التي من بينها الفطر الأبيض؛ إذ أن التدخين يمهد للإصابة بالأمراض المزمنة، وهي بدورها ترحب بالفطريات كونها تقلل المناعة.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن الإصابة بالفطريات زادت بعد كورونا، والتدخين يزيد من فرص الإصابة بباقة من الأمراض المزمنة، والمعروف أن الفيروس المستجد يصيب ذوي الأمراض المزمنة بنسبة أكبر، لذلك هي حلقة متصلة.

تأثير الملابس الضيقة على الإصابة بالفطر الأبيض

وعن الملابس الضيقة وتسببها للإصابة بالفطر الأبيض، لفت «بدران»، إلى أن الاحتكاك الحاصل عند ارتداء الملابس الضيقة يتسبب في تهيج الجلد ويزيد من الرطوبة، وتبخر العرق، خاصة مع ارتفاع الحرارة، ما ينتج عنه الإصابة بمرض الفطر الأبيض، الذي يؤثر على الجلد والأغذية المخاطية، وذلك لا يحدث عند ارتداء الملابس الواسعة، التب تسمح بسريان الهواء.

وأكد الدكتور مجدي بدران، ضرورة تقديم التوعية الكافية للمواطنين فيما يتعلق بأنواع الفطريات، التي من بينها الأسود، والأبيض، والأصفر، وتعريفهم بخطورتها وأسباب الإصابة بها، لتجنب انتشارها، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.