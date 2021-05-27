داليا البحيري تقف للمرة الأولى على خسبة المسرح من خلال «أبو العربي»

كثير من الأعمال الفنية الناجحة التي قدمتها الفنانة داليا البحيري منذ انطلاقها في عالم التمثيل مع بداية الألفية الجديدة، وبالرغم من ذلك لم تقف على خشبة المسرح طيلة هذه السنوات، ولم تقدم أي عروض مسرحية، بالرغم من تألقها في الكوميديا، والتي ظهرت جليًا مع الأجزاء الأربعة لمسلسل «يوميات زوجة مفروسة».

داليا البحيري عن مشاركتها في مسرحية أبوالعربي: خطوة كنت في انتظارها

مع مسرحية أبوالعربي التي افتتحت منذ أيام، تقف الفنانة داليا البحيري لأول مرة على خشبة المسرح بصحبة صديقها الفنان هاني رمزي، والتي سبقت وقدمت معه فيلم محامي خلع عام 2002، وهى التجربة التي وصفتها في تصريحات لـ«الوطن» بأنها جديدة عليها، وكانت في انتظارها منذ سنوات.

وأضافت داليا البحيري: «وقوفي على خشبة المسرح تجربة جديدة كنت في انتظارها منذ سنوات، وسبحان الله إنها تيجي في وقت زي ده مش مرتبطة بأي حاجة تانية، قولت هو ده الوقت اللي أقف فيه على خشبة المسرح واستمتع بالتجربة كلها».

وتابعت داليا: «مبسوطة إن معايا أصدقائي وزملائي وفيه بيني وبينهم عشرة طويلة، تجربة مريحة جدًا».

مسرحية أبوالعربي بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبدالعظيم، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عزالعرب، عمرو عبدالعزيز، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

داليا البحيري عن سمير غانم: لذيذ في اللوكيشن ويملأه بالسعادة

وحرص صناع وأبطال مسرحية أبوالعربي على إهداء ليلة الافتتاح إلى روح نجم الكوميديا سمير غانم، الذي توفي الخميس الماضي، وعن ذلك قالت داليا البحيري التي التقت معه في سلسلة أجزاء مسلسل يوميات زوجة مفروسة، إن الحظ كان بجانبها عندما تعاونت معه باعتباره ملك الضحكة والكوميديا في مصر، مؤكدة: «هيوحشني أوي ورحيله خسارة كبيرة للفن المصري، مشوفتش منه غير كل سعادة ولذاذة معانا في اللوكيشن وخلال التصوير».