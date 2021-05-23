داليا البحيري عن سمير غانم: «كان عايش للحب والضحك وهقتدي بيه» (فيديو)

«هيوحشني أوي» بهذه الكلمات عبرت الفنانة داليا البحيري عن حزنها لرحيل الفنان الكبير سمير غانم، الذي وافته المنية مساء الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ84 عامًا بعد صراع قصير مع المرض، وتأكيدها أن رحيله خسارة كبيرة للفن المصري.

داليا البحيري: وفاة سمير غانم خسارة كبيرة للفن

وقالت الفنانة داليا البحيري في تصريحات لـ«الوطن» إن الحظ كان بجانبها عندما تعاونت مع الفنان الكبير سمير غانم من خلال مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» باعتباره ملك الضحكة والكوميديا في مصر.

وأضافت داليا البحيري أن «وفاة سمير غانم خسارة للفن المصري، هيوحشني أوي اشتغلت معاه 4 أجزاء من مسلسل يوميات زوجة مفروسة، الحقيقة مشوفتش منه غير كل سعادة ولذاذة معانا في اللوكيشن وخلال التصوير».

وعن إهداء أبطال وصناع مسرحية أبو العربي افتتاح العرض المسرحي لروح الفنان الكبير سمير غانم، قالت داليا البحيري، نجمة العمل «نهدي له هذا اليوم، سمير غانم كان ملك الضحكة، هو ضحكة مصر ربنا يرحمه هو دائمًا في قلوبنا وقلوب كل المصريين والعرب».

وتعاونت الفنانة داليا البحيري مع الفنان سمير غانم من خلال المسلسل الكوميدي مذكرات زوجة مفروسة الذي تم تقديمه على مدار 4 أجزاء بداية من عام 2015 وحتى عام 2018 بطولة رجاء الجداوي التي توفيت عام 2020 على إثر إصابتها بفيروس كورونا.

داليا البحيري ترفض التعليق عن أزمات الفنانين: هعمل زي سمير غانم ومش هتكلم

وعلى هامش افتتاح مسرحية أبو العربي، مساء السبت، الذي حضرته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، رفضت الفنانة داليا البحيري، التي ارتدت ملابس ذات اللون الأسود، التعليق على الأزمات التي يشهدها الوسط الفني حاليًا، وذلك بعد سؤالها عن أزمة الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة ومها أحمد.

وقالت داليا البحيري، على هامش حفل الافتتاح: «أنا مش هعلق على الأزمة دي، بس السوشيال ميديا هي السبب في كل المشاكل»، متابعة: «وبما إن المسرحية مُهداة إلى الفنان سمير غانم، وهو لم يكن يتحدث أو يدخل في أي مشاكل، وكان عايش للضحك والحب فقط، أنا هعمل زيه ومش هعلق على أي مشكلة وهقتدي به».

مسرحية أبو العربي بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، أحمد فتحي، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.