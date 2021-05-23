«الوطن» تنفرد بنشر آخر رسالة صوتية للراحل سمير غانم تنبأ فيها بوفاته

حصلت «الوطن» على آخر رسالة صوتية أرسلها الفنان الكبير سمير غانم، قبل احتجازه في مستشفى الصفا بسبب مشكلاته الصحية في الكلى وإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي أدت إلى وفاته الخميس الماضي.

سمير غانم في آخر تسجيل صوتي: رمضان السنة دي مش متأكد أنه جاي

الرسالة كان قد أرسلها غانم لصديقه الشاعر إسلام خليل مع بداية شهر أبريل الماضي وتنبأ فيها بوفاته وعدم حضوره شهر رمضان الكريم.

قال غانم نصا فى الرسالة «ياسبوني أغني في أي محطة، وبالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد انه جاي مش عارف، معنديش حاجة فى رمضان والصحة مكركبة بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة بس عشان كورونا».

الفنان القدير كان قد نقل لمستشفى الصفا مع الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم وظل فيها غائبا عن الوعي حتى وفاته يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاما، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر.

سمير غانم في آخر تسجيل صوتي: «الصحة مكركبة»

حضر صلاة الجنازة على الفنان سمير غانم في مسجد المشير طنطاوي، عدد كبير من النجوم من بينهم عمرو سعد ومحمد حماقي ويسرا وعلي ربيع وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن توتة وأحمد الفيشاوي وأشرف زكى وإيناس الدغيدى ووفاء عامر.

كما حضر أيضا عمرو الليثي وسماح أنور وعمرو محمود ياسين وعزوز عادل ومحمود حميدة وأحمد الإبياري وطارق الإبياري وهاني رمزي ومحمود الليثي وسلوى محمد علي، وأميرة مختار ابنة رجاء الجداوي وفتوح أحمد وأحمد بدير وإلهام شاهين.

وأيضا حضر لبلبة وماجد المصري وصابرين وبيومي فؤاد وعمرو وهبة ونجوى فؤاد وروجينا وبوسي شلبي وعمرو يوسف وحمادة هلال وريهام حجاج.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز ما زالت حتى الآن تعاني من تبعات فيروس كورونا، وحالتها غير مستقرة، كما أنها لم تبلغ حتى الآن بوفاة زوجها، رغم مرور 3 أيام على رحيله وذلك خوفا على صحتها وانتكاستها.