عاجل.. انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني «حماة السماء -1»

انطلقت فعاليات التدريب المصرى الباكستاني «حماة السماء -1»، لقوات الدفاع الجوى المصرية والباكستانية، والذي يُنفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية، ويستمر لعدة أيام.

يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات، والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية في مجال الدفاع الجوي في ظل تطور أسلحة الهجوم الجوي، وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وتم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة للتدريب، بما يساهم في الوصول بالقوات المشتركة للاحترافية العالية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذي يؤدي إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة .

يأتي التدريب «حماة السماء– 1» في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، ولتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.