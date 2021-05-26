«الدفاع الشعبي» ينفذ تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات والكوارث ببني سويف

نفذت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، التدريب العملي المشترك، لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم المجتمع المدني، ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بجميع المحافظات.

بدأ التدريب بعرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها، بما لديها من إمكانات لمجابهة المواقف الطارئة، كما جرى فرض عددا من السيناريوهات والمواقف الطارئة، لمجابهة أزمة أو كارثة، لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، لحل تلك المواقف في التوقيتات المحددة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة بني سويف.

كما جرى المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة، وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كيلومترات، للتأكد من صلاحيتها الفنية، ومدى جاهزيتها، وكذا تنفيذ معسكر إيواء عاجل، ومستشفى عزل ميداني.

كما شمل التدريب، عرضا عسكريا لطلبة المدارس الثانوية العسكرية «عام- فني» بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكري لديهم، وكذا تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة بواسطة الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن بنى سويف، تأكيدا على مدى جاهزيتها في مجابهة المواقف الطارئة، بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.

وفي نهاية المشروع التدريبي، جرى تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.