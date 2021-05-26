ولاء جاد الكريم: «الرئيس هيفتتح قرى بالكامل بواقع 142 قرية»

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إنه قد تم الانتهاء من عمليات الرفع المساحي وتوفير الأراضي والتنسيقات المختلفة لإنجاح المشروعات الجارية حاليا، كما أن هناك ما يزيد من 9 آلاف مشروع جاهزين للانطلاق، ودخل عدد من تلك المشاريع في حيز التنفيذ خلال الأسابيع الماضية، «ننتظر إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي شارة البدء بتطوير 52 مركزا إداريا ليضم 1413 قرية في المرحلة الأولي، وعمليات التنفيذ لن تستغرق أكثر من عام واحد».

وأضاف «جاد الكريم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه في الفترة الماضية تم العمل على المرحلة الأولي في مبادرة حياة كريمة التي تم إطلاقها في عام 2019 والموجودة في 143 قرية، وتم الانتهاء منها وجاهزة للافتتاح، «منها 40 مشروع في الصرف الصحي و50 مركز طب أسرة و1100 فصل تعليمي وعدد كبير من مشروعات الرصف والإنارة العامة كلها جاهزة للانطلاق، الرئيس هيفتتح قرى بالكامل بواقع 142 قرية جاهزين للافتتاح مكتملي الخدمات».

وأوضح أنه وبالنسبة للإنجازات في المرحلة الثانية من المبادرة ففيها لن يتم إعطاء إشارة البدء إلا بعد توفير كافة متطلبات تنفيذ المشروع مع وجود سقف زمني معلوم لدى الجميع، «أخرنا فكرة الإطلاق لحين إنهاء كافة التحضيرات، والآن ننتظر إشارة البدء من الرئيس السيسي في شهر يونيو المقبل».

وأكد أنه «من المفترض الانتهاء من تطوير كافة قرى الريف المصري في غضون 3 سنوات فقط، والمدى الزمني المتاح في الـ 52 مركز الحاليين سيتم في غضون عام واحد»، مضيفا «الرئيس بيؤكد على ما كلف به، ودايما بيتابع جدارة التنفيذ مع الالتزام بالمعايير الدولية في محطات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب وكذا المستشفيات والمدارس التي يتم إنشاؤها».