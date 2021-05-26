مدير «حياة كريمة»: ننتظر إشارة الرئيس لبدء المرحلة الثانية من المبادرة

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية في مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة كل يوم يحدث بها جديد، في ظل متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتجهيزات المبادرة، حيت تعمل المبادرة في 52 مركزا.

وأضاف «جاد الكريم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، أنه تم الانتهاء من عمليات المسح والتنسيقات المختلفة، حيث سيتم العمل في أكثر من 1000 مشروع، مبينا أن الجميع في انتظار إشارة البدء من الرئيس السيسي، لإنهاء التكليف خلال سنة.

وأكد مدير الإدارة المركزية في مبادرة حياة كريمة، أنه تم الانتهاء من مشروعات من 42 قرية، ضمت 50 مركز طب أسرة، و1100 فصل تعليمي، و40 مركز صرف صحي، لافتا إلى اكتمال التجهيزات في 143 قرية.

ولفت مدير الإدارة المركزية في مبادرة حياة كريمة، أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، لن يجري البدء إلا بعد أن يكون كل شيء جاهز في ظل سقف زمني معروف، وهذا ما تسبب في تأخير الإطلاق الرسمي، مشددا على أن الرئيس أكد على ضرورة الالتزام الصارم خلال 3 سنوات، بتجهيز كل القرى في 30 يونيو 2024، ضمن مبادرة حياة كريمة لكي يتم تسيلم 1400 قرية «على المفتاح».

ولفت إلى أن الرئيس، طالب بالجودة في التنفيذ، وتطبيق المعدلات العالمية في محطات الصرف الصحي، وكل الأشياء، وكذلك استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل، مع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وكذلك العمالة المحلية الموجودة في كل محافظة.