الانتخابات السورية 2021.. المرشحون الثلاثة يدلون بأصواتهم

توافد السوريون اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات السورية 2021، وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين، وأدلى المرشحون الثلاثة لمنصب رئيس الجمهورية السورية بأصواتهم في الانتخابات السورية 2021، حيث أدلى الرئيس الحالي بشار الأسد، بصوته في مركز الاقتراع بمجلس بلدية دوما في ريف دمشق وفقا لما ذكرته رئاسة الجمهورية السورية، وكانت بصحبته زوجته أسماء الأسد التي أدلت بصوتها في نفس المركز.

الانتخابات السورية 2021

وأعلن «الرئيس السوري»، بشار الأسد أن إدلاءه بصوته في الانتخابات السورية 2021 من مدينة دوما الواقعة في ريف دمشق دليل على وحدة الشعب السوري في مواجهة الإرهاب «وفقا لما ذكرته روسيا اليوم».

وأدلى المرشح الرئاسي عن الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة محمود مرعي بصوته في الانتخابات السورية 2021 في مركز مدرسة جودت الهاشمي بدمشق. وعقب إدلائه بصوته قال مرعي في تصريح صحفي: أنا مرشح للمعارضة الوطنية الداخلية والخارجية وترشيحي يعد خرقاً للمرة الأولى في سورية بوجود مرشح معارضة يتوجه إلى صناديق الاقتراع وينتخب نفسه ويعبر عن رأيه. وأدلى المرشح الرئاسي عبدالله سلوم عبدالله بصوته أيضا في الانتخابات السورية 2021 في مركز مجلس الشعب.

بينما أدلى أول ناخب في مدينة القامشلي السورية، صباح اليوم الأربعاء، بصوته، في الانتخابات السورية 2021في مركز مدرسة السعادة، في ظل الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد.

ووفقا لقناة «روسيا اليوم»، أدلى أول ناخب في الحسكة والقامشلي بصوته، حيث المربعين الأمنيين التابعين للحكومة السورية، بينما يوجد 157 مركز انتخابي، في حين أنه لا يوجد عدد محدد للناخبين في القامشلي والحسكة.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، صباح اليوم الأربعاء، فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات السورية 2021.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أن نحو 18 مليون سوري يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية، استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات رئيس الجمهورية.

وذكرت وكالة «سانا» الرسمية السورية، أنه فور فتح أبواب مراكز الاقتراع، توافد الناخبون بكثافة عليها في مختلف أنحاء البلاد.

ويتنافس على الرئاسة السورية، الرئيس الحالي بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعى، حيث تجرى الانتخابات، في مناطق سيطرة حكومة دمشق، التي تبلغ نحو ثلثي مساحة البلاد، بينما لن تشارك المناطق الخاضعة للاحتلال التركي ومرتزقته في شمال غرب سوريا كإدلب وعفرين ورأس العين.

كما ستقتصر المشاركة في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، والتي تقدر بربع مساحة سوريا على بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وخاصة في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وتشير مختلف الترجيحات إلى فوز الرئيس الحالي بشار الأسد في الانتخابات السورية 2021، بولاية جديدة لمدة 7 أعوام مقبلة، علما بأنه يواجه منافسة رمزية من المرشحين مرعي وعبد الله، وتعد الانتخابات الرئاسية السورية هى ثاني انتخابات رئاسية تشهدها الدولة العربية، منذ بداية أحداث الاضطرابات والصراعات المسلحة الجارية في سوريا منذ عام 2011.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية السورية 2021 في الداخل السوري، اليوم الأربعاء، وسط تشكيك دولي فيها من جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، التي اعتبرت، في بيان مشترك، أن هذه الانتخابات «لن تكون حرة ولا عادلة».

وقال وزراء خارجية هذه الدول: «نحن ندعم أصوات جميع السوريين التي نددت بالعملية الانتخابية باعتبارها غير شرعية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية».

في المقابل قال الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، إن الدولة لا تلتفت إلى ما تقوله الدول الغربية عن الانتخابات وإن قيمة تلك الآراء لا تساوي شيئا، حسب قوله.