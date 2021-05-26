محلل سياسي: مكالمة السيسي وبايدن الثانية استمرت 45 دقيقة

قال الدكتور هاشم كريم، المحلل السياسي، إن الاتصال الثاني من الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر جيد خاصة أنه جاء بعد فترة هادئة من بايدن لانشغاله بالشأن الداخلي بعد فوزه بالرئاسة.

وأضاف «الكريم » خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية « صدى البلد»، اليوم، أن بايدن وجد أن موقف مصر مشرف وقوي، وحل مشكلة إطلاق النار في غزة بشكل مشرف وحيادي مبينا أن المكالة الثانية من بايدن استمرت نحو 45 دقيقة، ويعد هذا بداية مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الأمريكية في ظل المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الإسرائيليين لأول مرة في القصف على غزة هذه المرة يشعرون أن الصواريخ قادرة على الدخول إلى قلب المدن التي يعيشون عليها وسط عدم إعلان عن عدد المصابين والوفيات بشكل كامل.

وأوضح المحلل السياسي إلى ضرورة التوحد الفلسطيني من أجل حل الأزمة الفلسطينية، مبينا أنه بعد تثبيت الهدنة سيوجد وفود فلسطينية وإسرائيلية ومصرية من أجل محاولة حل النزاع من خلال الاعتراف بالدولتين، وتحديد الحدود الخاصة بكل منهما وسط مشاركة دولية، لافتا إلى إن إسرائيل ترفض فكرة الدولتين.

وتابع: «عدد كبير من اليهود بعد شاف الضرب عليهم قالوا لازم نرجع من مكان ما جينا لأن المشهد مرعب بعد ما كانت إسرائيل بتقول إن عندها أكبر قوة صاروخية وده طبعا أثبت كذبهم وكانت دعاية فقط».

وأكد الدكتور هاشم كريم، المحلل السياسي، أن هناك احتمالات لتدويل منطقة القدس بعد تحديد حدود الدولتين، مشيرا إلى أن الإسرائيليين لن يوافقوا على الأمر.