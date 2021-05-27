«التيك بول».. رياضة جديدة يسعى وزير الشباب إلى تأسيس اتحاد لها بمصر

لعبة «التيك بول»، رياضة جديدة تسعى وزارة الشباب إلى تقنينها رسميا، خلال الأيام المقبلة؛ إذ التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤخرا، برئيس الاتحاد الدولي للعبة، من أجل وضع آليات للتعاون بينهما، خلال الفترة المقبلة، ونشر ممارسة اللعبة في مصر، فضلا عن نية القاهرة استضافة بطولات كبرى للعبة، على غرار ما نجحت فيه نجاحا كبيرا في تنظيم أحداث عالمية ضخمة، مثل مونديال العالم لليد، وكأس العالم لـ«الرماية، والسلاح»، وبطولة أفريقيا للدراجات.

لاعبان سابقان من المجر اخترعا لعبة التيك بول في عام 2004

«الوطن» تستعرض أهم النقاط والمعلومات حول تفاصيل وتاريخ تأسيس اللعبة، فيما يلي:

- ​التيك بول​ رياضة حديثة أسسها لاعبا كرة قدم سابقين من نجوم المجر، هما جابور بورسانيي وهوفكتورهوسزار عام 2004.

- اللعبة عبارة عن مزيج من مهارات كرة القدم وتنس الطاولة؛ إذ يستخدم اللاعب كل أجزاء جسمه في لعب الكرة ماعدا اليدين والذراعين، ولا يجب حتى لمسهما للكرة.

- قواعد هذه اللعبة تتمثل في 6 نقاط هي:

1 – طاولة التيك بول هي المحور الأساسي، وهي شبيه بطاولة تنس الطاولة تماما، وتتوسطها شبكة سميكة وصلبة تتحمل ارتطام الكرة.

2 – الكرة الرسمية للعبة هي عبارة عن كرة قدم بقياس 0.5.

3 – هناك محاولتان للمرسل مسموح له بهما فقط في عملية الإرسال، والعملية تتغير عند كل طرف كل 4 نقاط.

4 – يجب على الكرة أن ترتطم مرة واحدة على الطاولة وأن تبقى في الأعلى.

5 – يحق للاعب لمس الكرة 3 مرات على الأكثر، قبل أن تعاد إلى المنافس، ولا يمكن ضربها بنفس الطريقة مرتين متتاليتين.

6 – حسم اللقاء يكون بفوز أحد طرفي المباراة في 3 مجموعات، وكل مجموعة تحتاج فيها إلى تحقيق 20 نقطة لحسمها.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استقبل وفد الاتحاد للعبة التيك بول برئاسة ماريوس فايزير، سكرتير عام الاتحاد، وريكا ريتشارد، مدير التطوير الرياضي بالاتحاد، ودانيال كوسزيج، مدير العمليات الدولية بالاتحاد.