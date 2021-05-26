محافظ مطروح يقود حملة لإزالة تعديات على 60 فداناً أملاك دولة (صور)

قاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، المجاورة لحرم جامعة مطروح، في الكيلو 10 طريق مرسى مطروح - الإسكندرية، يرافقه رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، وبالتعاون مع قسم شرطة مرافق مطروح، حيث يجري إزالة التعديات على مساحة 60 فداناً.

ووجه محافظ مطروح، علي هامش الحملة، جميع مديري إدارات الأملاك والتخطيط العمراني ومجلس المدينة، بإعادة تنظيم وتخطيط المنطقة بالشكل الحضاري والتنظيمي اللائق بموقع ومكانة الجامعة، مع منع أي عشوائيات، وبما يسمح بأي توسعات مستقبلية.

إعادة تخطيط الشوارع الرئيسية والفرعية في مرسي مطروح

وأصدر محافظ مطروح توجيهات بالعمل على إعادة رسم وتخطيط الشوارع في مراكز ومدن مطروح الثمانية، بما لا يقل عن 40 متراً للشوارع الرئيسية، و15 متراً للشوارع الفرعية، ومراجعة الموقف القانوني لجميع المباني المقامة، وإزالة المخالف منها فوراً، وبما يتوافق مع المصلحة العامة للدولة، ويمنع مزيداً من العشوائيات، ويحافظ على حقوق وأملاك الدولة، مشدداً على تنفيذ سلطة القانون وتنفيذ حملات إزالة للتعديات بمدن المحافظة والمتابعة الميدانية اليومية لرؤساء القرى والأحياء، كل في نطاق مسئوليته، لعدم السماح بأي تعديات جديدة للحفاظ على أراضي الدولة.

حملات إزالة على التعديات على أراضي الدولة بالموجة 17 بمطروح

وأكد محافظ مطروح على تنظيم حملات مكبرة في المدن، لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك ضمن الموجة الـ17 من حملة حق الشعب، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية في مطروح.