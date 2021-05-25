محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة «بطن البقرة» 255 عقارا حتى الآن (صور)

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال الجاريةـ لإزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، في إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة 255 عقارًا عشوائيًا حتى الآن من إجمالي 730 عقارًا بالمنطقة، كما تمّ إخلاء وتسكين 760 أسرة تمّ نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأضاف محافظ القاهرة، أنَّ منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه لتغيير حياة 2000 أسرة إلى الأفضل، مؤكّدًا أنَّ جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية، مركز شباب، مدارس).