أغنية أحمد شيبة عشان الحلوين تحقق ألفين مشاهدة في نصف ساعة

طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة، أغنيته الجديدة مع شركة شرقي برودكشن للإنتاج الغنائي والفني، التي تحمل اسم «عشان الحلوين»، عبر قناتهم الرسمية على «يوتيوب»، وحققت الأغنية مايقرب من ألفين مشاهدة في أقل من نص ساعة فقط.

أغنية أحمد شيبة عشان الحلوين

أغنية أحمد شيبة عشان الحلوين

أغنية «عشان الحلوين» للفنان أحمد شيبة كان ينتظرها قاعدة كبيرة من الجمهور، خاصة أنها تتميز باللون الشعبي، الذي تعود من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.

أحمد شيبة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجله بعد دخوله المستشفي

يأتي ذلك بعد أن اطمئن المغني الشعبي أحمد شبية على نجله «نحنجد»، بعدما تعرض لأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، ودخل إثرها أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، وكتب شيبة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «الحمد لله رب العالمين.. ابني محمد بقي بخير وفي حالة كويسة دلوقتي، شكرا جدا لكل شخص دعاله وربنا يخليكم ليا يارب بالنسبة للناس اللي قالت لقدر الله كورونا أو أمراض أخرى في فيديوهات على يوتيوب.. أحب أقول لكم إن كل الكلام ده غلط ومكنش ليه لازمة يتقال».حيث أصُيب نجل الفنان أحمد شبيه بمكروب حلزوني وارتجاع في المريء والتهابات وضيق في التنفس.

أخر أعمال المطرب أحمد شيبة

أخر أعمال أحمد شيبة في أوبريت بعنوان «خليك في البيت»، ويدعوشية من خلال الفيديو بأن يحلي كل المواطنين بالعزيمة والإصرار حتي يتم التخلص من مرحلة فيروس كورونا ، وهي من غناء المطرب أحمد شيبة والمطربة أمينة، ومن كلمات شفيق كارم وألحان تامر حجاج وتوزيع تامر صقر، وفكرة وإخراج هيثم عنتر.