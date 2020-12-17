عمر كمال في دويتو جديد مع أحمد شيبة (فيديو)

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، عن البرومو الدعائي لأغنية جديدة تجمعه بالفنان الشعبي أحمد شيبة، دون أن يكشف موعد طرحها مكتفيًا بكلمة «قريبًا»، مع نشر مقطع من كلمات الأغنية «والنبي معلش تعالو في الوش لو كارهني..أحسن ما ضهري الكل بيهري ومش حابني».

وفي 14 ديسمبر الجاري، أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، عن دويتو غنائي يجمعه قريبًا بالمطرب الشعبي أحمد شيبه، ونشر «كمال» عبر موقع الصور «انستجرام»، صورة تجمعه بـ «شيبه»، وعلق قائلًا «عمر كمال وأحمد شيبة.. كلها أيام وهتسمعوا أقوى دويتو إن شاء الله».

واحتفل عمر كمال، منذ أيام بتصدر 4 من أعماله الغنائية، قائمة أكثر الأغاني التي بحث عنها المصريون خلال العام الجاري، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، قائلًا: «موقع جوجل أكبر موقع بحث في العالم قال إن أكتر 5 أغاني اتبحث عنهم في مصر سنة 2020، منهم 4 لينا الحمد لله، عود البطل - بنت الجيران - شمس المجرة - عود البنات، احنا مش محتاجين تكريم وجوائز ولا محتاجين مجاملات من مواقع مزيفة ومضروبة.. احنا الحمد لله نجاحنا واصل لكل الوطن العربي وعدينا الوطن العربي.. والشارع والناس تعرفنا كويس وتعرف نجاحنا».

وأحيا عمر كمال، مؤخرًا سلسلة من الحفلات الناجحة في عدد من البلاد العربية منها لبنان وتونس ودبي والعراق والإمارات، و أثناء تواجده في العراق، أعلن عن الانتهاء من تسجيل أول أغنية عراقية بعنوان «غالي غالي»، مع النجم العراقي نور الزين، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: «انتهينا من تسجيل وتصوير كليب أغنية غالي غالي، مبسوط إني أول مرة أغني باللهجة العراقية، هتسمعوا حاجة حلوة مع النجم نور الزين»، وذلك بعدما أعلن منذ أيام تعاونه مع النجم العراقي في 3 أغانٍ عراقية، من إنتاج العراقي صلاح دخو.

ومنذ ساعات أعلن حمو بيكا، عن مهرجان «هفضل أستاذ» يجمعه والفنان عمر كمال، توزيع إسلام ساسو، كلمات إسلام المصري، وذلك بعد ساعات من هجوم حمو بيكا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، على زميله عمر كمال، ونشر صورته عليها علامة «X».