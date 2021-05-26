مصرع طفلة وإصابة 9 في انقلاب «ميكروباص» بوسط سيناء

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وأصيب نحو 9 آخرين، في حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، على طريق «صدر الحيطان» بوسط سيناء، اليوم الأربعاء، حيث تم نقل جثة الطفلة والمصابين إلى مستشفى العريش العام، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع وإصابة 10 في حادث «صدر الحيطان»

وأكدت مصادر بهيئة الإسعاف في شمال سيناء، أن الطفلة وصلت إلى مستشفى العريش العام جثة هامدة، حيث تم التحفظ عليها في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، كما استقبل المستشفى 9 مصابين آخرين جراء الحادث، يعانون من إصابات مختلفة، وتم احتجازهم بالأقسام المختلفة تحت الملاحظة، وإجراء الفحوص والأشعات الطبية اللازمة.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث بشأن ملابسات وأسباب الحادث.

برلمانى: تأهيل طريق «العريش - القنطرة شرق»

وفي وقت سابق، أعلن النائب عزيز مطر، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن وزارة النقل وافقت على إحلال وتجديد عدد من الطرق الرئيسية بشمال سيناء، بتكلفة تبلغ مليارا و500 ألف جنيه، خاصةً الطريق بين مدينتي العريش والقنطرة شرق.

وأضاف «مطر» أنه سوف يتم تأهيل الطرق بشكل حضاري، بما في ذلك عمل بلدورات وإشارات مرورية، وإنهاء المنحنيات، وفتح المداخل والمخارج المغلقة، والعمل على توسعة الطريق في الاتجاهين، للحد من الحوادث المتكررة التي تزايدت على العديد من الطرق بشمال سيناء.

تأهيل طريق «الشيخ زويد - العريش»

كما بدأت هيئة الطرق، في وقت سابق، العمل على تأهيل طريق «الشيخ زويد - العريش»، بدايةً من مناطق «الريسة والسكاسكة والوادى الأخضر والخروبة»، وحتى غرب الشيخ زويد.

وانتهت شركة المقاولات من رصف الطرق في وسط مدينة الشيخ زويد، بعد فتح جميع الطرق المؤدية إلى المداخل الجنوبية وطريق الجورة وأبوطويلة وأبوزرعى وطريق الضرائب، وحي الكوثر بطريق رفح الدولي.