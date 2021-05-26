طريقة طلب تغيير مكان مركز تلقي لقاح كورونا بعد زيادة الإقبال

الإقبال الكبير على مراكز تلقي لقاح كورونا والانتظار للحصول على موعد الحصول على اللقاح قد يدفع البعض للتساؤل حول إمكانية تغيير مكان مركز تلقي اللقاح، فضلا عن أن البعض قد ينتقل من مخافظة لأخرى، وعليه يتطلب الأمر تغيير مكان الحصول على المصل وهو ما أعلنت وزارة الصحة والسكان إتاحته أمام المواطنين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية التقدم بطلب لتغيير مكان تلقي لقاح «كوفيد 19»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا لوزارة الصحة والسكان، فإنها أتاحت للمواطنين إمكانية تغيير مكان تلقي لقاح كورونا من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105، وطلب تغيير مكان تلقي لقاح كورونا، كما خصصت الوزارة، خطًا ساخنًا للقاحات كورونا والإطلاع على مراكز تلقي لقاح كورونا وعناوينها بالضبط وهو الخط الساخن 15335.

كما خصصت الصحة، فرقا مدربة على أعلى المستويات، لاستقبال استفسارات المواطنين على الأرقام المعلنة لتلقي كافة الشكاوى، والعمل على حلها لتسهيل المهمة على المواطنين.

خط لغير القادرين

وخصصت الصحة والسكان، اليوم، رقما للاتصال للحصول على اللقاح لغير القادرين الحركة على رقم 15335، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.

ونوهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنّه جرى تطعيم مرضى الفشل الكلوى بالمحافظات، وتوزيع سيارات للتطعيم في أماكن صرف المعاشات، كما أنّه جرى التوسع في تطعيم المواطنين في المناطق الصناعية في محافظات: السويس، الشرقية، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية.

مراكز كبرى لتلقي لقاحات كورونا

وكانت الوزيرة أعلنت عمل الوزارة على افتتاح مراكز كبرى لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وأنه تم البدء بتجهيز مراكز في الإسكندرية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، وأسيوط.

زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز اللقاحات

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أنه جرى زيادة الطاقة الإستيعابية لتصل إلى 403 مراكز على مستوى الجمهورية، بمعدل 110 آلاف مواطن يوميًا، وافتتاح 26 مركزًا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للجهات، كما تم توفير كافة اللوجيستيات لتلك الجهات التي تتمثل فيمن تم إدراجهم بالمنظومة، وكروت التطعيم، واستمارة الموافقة المستنيرة، في قطاعات البترول، والكهرباء، والطيران، وهيئة سكك حديد مصر، وهيئة النقل العام، وهيئة قناة السويس.